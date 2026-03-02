Ричмонд
Опрошенные россияне назвали свои любимые мультфильмы

Лидируют «Ну, погоди!», «Простоквашино» и «Винни-Пух»
Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»
Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Советские мультфильмы назвали самыми любимыми 82% россиян. В частности, первое место с большим отрывом занял мультсериал «Ну, погоди!». Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

«В тройку лидеров любимых мультфильмов вошли: “Ну, погоди!” (54%), “Простоквашино” (15%), “Винни-Пух” (12%)», — говорится в сообщении центра в Telegram-канале.

Аналитики отмечают, что в целом советская анимация продолжает формировать культурную повестку, оставаясь самой любимой для россиян.

80% опрошенных назвали своими любимыми именно проекты студии «Союзмультфильм». По данным экспертов, любовь к советским проектам кроется в глубокой эмоциональной связи.

Для 48% главными факторами были эмоциональные мотивы (добрый, жизненный, настоящий, живой), для 27% — то, что мультфильм является ценностным ориентиром (поучительный, есть мораль, транслирует ценности).

Опрос проводился 13 февраля 2026 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.