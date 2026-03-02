Звезда «Горничной» Сидни Суини опубликовала фото в стрингах

Звезда фильма «Горничная» Сидни Суини продемонстрировала фигуру в стрингах. Актриса опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Знаменитость показала новые кадры из рекламы собственного бренда белья SYRN. Актриса позировала перед камерой в черных стрингах и колготках. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость сидела на столе и держала в руке белье.
Ранее Сидни Суини вышла в свет в платье Мэрилин Монро с декольте.