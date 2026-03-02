Актриса Пегова снялась с 20-летней дочерью на берегу моря

Актриса Ирина Пегова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами со взрослой дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда позировала с 20-летней Татьяной на берегу моря в Сочи. Артистка отметила, что совмещала работу и отдых со своей девочкой.
Знаменитость родила дочь от актера Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Пегова подчеркивала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако артистка никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с Татьяной.
