Актриса Пегова снялась с 20-летней дочерью на берегу моря

Знаменитость родила дочь от актера Дмитрия Орлова. Супруги были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Пегова подчеркивала, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако артистка никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с Татьяной.