Галине Стахановой пришлось заступаться за Гошу Куценко на съемках «Тюльпанов»

По ее словам, в итоге финал у истории будет красивым
Кадр из фильма «Тюльпаны»
Кадр из фильма «Тюльпаны»

Актрисе Галине Стахановой пришлось заступаться за Гошу Куценко на съемочной площадке ленты «Тюльпаны». В одной из новелл фильма она играет мать его героя. Та, по сюжету вынуждена защищать сына перед тещей.

«Мы очень душевно друг к другу относимся. Здесь я играю мать героя Гоши Куценко. Семья у него большая: еще две дочки, жена, сестра и теща, с которой отношения сложные. На носу 8 Марта. Всех ему надо поздравить. Обо всех подумать. Он заказал каждой букетик тюльпанов, но что-то пошло не так. Цветы не привезли. Под дверь подсунули вместо них розы. И что делать? Он вручает своим девушкам эти цветы. А в них оказывается чужая записка. Все огорчены, но особенно недовольна теща», — поделилась Стаханова деталями сюжета.

По ее словам, в итоге финал у истории будет красивым, а зрители станут свидетелями настоящей сказки.

«Тюльпаны» называют весенней версией популярной новогодней кинофраншизы «Елки». Комедия также состоит из нескольких новелл. В широкий прокат она выйдет накануне Международного женского дня 5 марта. Дистрибьютором выступает компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг Национальная Медиа Группа.