Первый президент Советского Союза Михаил Горбачев, несмотря на краткий период пребывания у власти, оставил заметный след в истории. Последний руководитель СССР не мог не вызвать интереса у документалистов. Он регулярно давал интервью и принял участие в съемках нескольких документальных фильмов о своей деятельности.
Помимо этого, одиозная фигура Горбачева время от времени всплывает как в отечественных, так и в зарубежных фильмах, действие которых разворачивается в 80-х годах прошлого века. К настоящему моменту такой персонаж появился по меньшей мере в двух десятках полнометражных кинолент, позволив множеству разнообразных актеров блеснуть на экране лысиной и талантом.
Дэвид Ллойд Остин
Первым актером, сыгравшим на большом экране последнего генсека, стал британец Дэвид Ллойд Остин. Его персонаж появляется в финальной части культового спортивного фильма «Рокки 4» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Герой Остина прибывает на бой Рокки Бальбоа и Ивана Драго (Дольф Лундгрен), наблюдает за поединком в ложе Политбюро, а после победной речи Рокки, не скрывая досады, стремительно покидает зал.
Фильм, вышедший в ноябре 1995 года, взорвал прокат, надолго захватив лидерство среди самых кассовых спортивных драм, а также получил впечатляющий букет премий «Золотая малина». Однако на карьере Остина это никоим образом не сказалось. Впоследствии актер еще дважды возвращался к образу Горбачева в фильме «Голый пистолет» и сериале «Контрстрайк».
Леонид Куравлев
Последний фильм гениального советского комедиографа Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» вышел на экраны в 1992 году. Но снимать фильм начали в августе 91-го, а сценарий был написан и того ранее. Поэтому действие картины разворачивается в еще существующем Советском Союзе, а у руля страны все еще стоит Михаил Горбачев.
Президент СССР, оказывается первым человеком, появившемся в кадре. Причем, в отличие от фильма о боксере Рокки Бальбоа, на лбу у него уже красуется вошедшее в анекдоты родимое пятно. Сыграл Горбачева знаменитый на весь Союз актер, Народный артист РСФСР Леонид Куравлев, для которого эта роль стала малозаметным эпизодом в продолжительной и плодотворной карьере.
Иван Агапов
Биографическая драма режиссера Владимира Виноградова «Ласковый май» рассказывает о начале «трудового» пути продюсера Андрея Разина, занимавшегося этим нелегким делом еще до того, как слово продюсер прочно вошло в массовый обиход. При создании сверхуспешной подростковой группы «Ласковый май» и ее многочисленных двойников Разин использует все средства, включая главный козырь — намеки на родство с главой государства Михаилом Горбачевым.
Генсека сыграл многоопытный актер театра и кино, Народный артист РФ Иван Агапов. Несмотря на слабое портретное сходство с оригиналом, Агапов создал достоверного главу государства, стремящегося демонстрировать близость к народу. В этом, правда, немалая заслуга создателей картины, благодаря которым лицо Ивана Агапова мелькает то на портрете в присутственном заведении, то в телевизоре, то на фото, создавая тем самым иллюзию постоянного присутствия Горбачева/Агапова в жизни героев.
Давид Денсик
В нашумевшем сериале 2019 года «Чернобыль» об аварии на одноименной АЭС Михаил Горбачев выведен в качестве полноценного персонажа второго плана. Он не просто присутствует на экране, символизируя верховную власть, но и является активным участником действия. Правда, настоящий Горбачев раскритиковал ленту, опровергнув реальность некоторых действий своего экранного двойника. Но это не помешало сериалу собрать десятки наград, включая три премии «Эмми» и «Грэмми» за лучший саундтрек.
Роль Горбачева исполнил датско-шведский артист, обладатель обширной лысины Давид Денсик. Довольно известный в Швеции актер не слишком хорошо знаком зрителям из других стран. Тем не менее, он засветился в триллере Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» по одноименной книге культового шведского писателя Стига Ларсона, а после «Чернобыля» появился в заметной роли ученого Вальдо Обручева в блокбастере 2021 года «Не время умирать».
Мэттью Марш
Остросюжетный триллер с примесью биографической драмы «Тетрис», снятый Джоном С. Бейрдом, рассказывает историю продвижения на мировой рынок одной из самых популярных логических компьютерных игр — «Тетриса». Главным героем является американский геймдизайнер и продюсер Хенк Роджерс, первым разглядевший огромный потенциал советской головоломки и отправившийся в Союз к ее создателю Алексею Пажитнову.
Фильм в очередной раз продемонстрировал склонность американских кинематографистов к созданию «развесистой клюквы», когда дело касается России. Так, в картине ключевым лицом в деле распространения прав на «Тетрис» становится глава государства Михаил Горбачев, которого играет британец Мэттью Марш. На фоне множества задействованных в картине российских актеров он выделяется заметным акцентом, слабо похожим на характерный кубанский говор советского президента.