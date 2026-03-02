Роль Горбачева исполнил датско-шведский артист, обладатель обширной лысины Давид Денсик. Довольно известный в Швеции актер не слишком хорошо знаком зрителям из других стран. Тем не менее, он засветился в триллере Дэвида Финчера «Девушка с татуировкой дракона» по одноименной книге культового шведского писателя Стига Ларсона, а после «Чернобыля» появился в заметной роли ученого Вальдо Обручева в блокбастере 2021 года «Не время умирать».