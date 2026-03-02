Кэтрин О’Хара стала первой женщиной, получившей премию Гильдии киноактеров США посмертно. Церемония вручения наград состоялась 1 марта 2026 года в Лос-Анджелесе.
Покойная актриса была отмечена наградой в категории «Лучшая женская роль в комедийном сериале» за роль в проекте «Киностудия».
Когда прозвучало имя Кэтрин О’Хары, зал взорвался аплодисментами. Награду от имени актрисы принял соавтор сериала и ее коллега по съемкам Сет Роген, произнесший со сцены эмоциональную речь.
«Она была щедрой, доброй и решительной, — сказал Роген. — Она знала, что может всех затмить, и делала это на съемочной площадке каждый день».
Среди присутствовавших в зале была Дженна Ортега, коллега О’Хары по фильму «Битлджус Битлджус», тоже номинированная на кинопремию за роль в сериале «Уэнздей». Другими конкурентками О’Хары были Джин Смарт («Хитрости»), Кристен Уиг («Палм-Рояль») и Кэтрин Хан («Киностудия»).
Кэтрин О’Хара, известная по роли мамы Кевина из культового фильма «Один дома», а также по ярким образам в фильме «Битлджус», сериале «Шиттс Крик» и других проектах, ушла из жизни 30 января 2026 года в возрасте 71 года. Актриса была заявлена в актерском составе второго сезона сериала «Киностудия», но не успела принять участие в съемках.
