Кэтрин О’Хара, известная по роли мамы Кевина из культового фильма «Один дома», а также по ярким образам в фильме «Битлджус», сериале «Шиттс Крик» и других проектах, ушла из жизни 30 января 2026 года в возрасте 71 года. Актриса была заявлена в актерском составе второго сезона сериала «Киностудия», но не успела принять участие в съемках.