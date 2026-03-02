Александр Збруев раскрыл, с кем и как отметит 88-летие

31 марта народному артисту РСФСР Александру Збруеву исполнится 88 лет. К этой важной дате актер подходит ответственно: накануне дня рождения в родном «Ленкоме» он представит премьеру моноспектакля «А. Збруев…»
«Идея этого спектакля вот в чем: мне почти 88, — сказал в интервью aif.ru Александр Збруев. — У меня накопилось, что сказать, что рассказать. И хочется отдать это зрителю. Зритель для меня — это самое важное. Я хочу, чтобы он меня услышал, понял и полюбил театр. И конкретно этот театр, в котором я работаю, который я тоже очень люблю».
30 марта 2026 года на сцене театра «Ленком Марка Захарова» состоится премьера моноспектакля «А. Збруев…» в постановке режиссера Ильдара Гилязева в честь знаменательной даты — 88-летия выдающегося артиста.
Всеми любимый актер поделится со зрителями воспоминаниями о ярких моментах своего жизненного и творческого пути: о первом выходе на сцену театра им. Ленинского Комсомола, о юности на Арбате, о встречах с Анатолием Эфросом, Булатом Окуджавой, Марком Захаровым и другими звездами «Ленкома».
В спектакле прозвучат стихи Бориса Пастернака и Булата Окуджавы, а также монологи из знаменитых спектаклей театра «Ленком» и, конечно, много музыки. Встреча с неподражаемым артистом будет пронизана лирической ностальгией, но вместе с тем — искрящейся энергией всеми любимого Александра Збруева.
