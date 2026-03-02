Александр Збруев раскрыл, с кем и как отметит 88-летие

«Идея этого спектакля вот в чем: мне почти 88, — сказал в интервью aif.ru Александр Збруев. — У меня накопилось, что сказать, что рассказать. И хочется отдать это зрителю. Зритель для меня — это самое важное. Я хочу, чтобы он меня услышал, понял и полюбил театр. И конкретно этот театр, в котором я работаю, который я тоже очень люблю».