Женщины являются ключевым фактором для развития сюжета на протяжении всего фильма. И с ними тоже связаны некоторые производственные недочеты. К примеру, в мечтах Сухова о доме все время появляется его жена Катерина Матвеевна (Галина Лучай) в красивом красном платье. При первом появлении она несет на плечах коромысло с ведрами, уровень воды в которых от кадра к кадру меняется. Причем не в сторону уменьшения (воду можно и расплескать), а наоборот.