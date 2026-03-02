Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Переодевание на лету и сухие подмышки: неочевидные киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Найти киноляпы в советском фильме «Белое солнце пустыни» может не каждый. Они нисколько не умаляют великолепия картины, но представляют интерес для настоящих киноманов
Владимир Белозеров
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​

Советский истерн «Белое солнце пустыни», вышедший на экраны в 1970 году, первоначально был довольно сдержанно встречен зрителями. Однако со временем он приобрел статус культового и внезапно оказался самой популярной картиной в карьере режиссера Владимира Мотыля.

Спустя более полувека со дня премьеры «Белое солнце пустыни» продолжает регулярно появляться в эфире российских телеканалов, а фразы из него входят в золотой фонд любимых киноцитат. Но даже в таком крепко сделанном фильме со временем в нем обнаружилось несколько незначительных киноляпов, заметных внимательному зрителю.

Загадочный Сухов

Главный герой, красноармеец Федор Сухов (Анатолий Кузнецов) возвращается домой после Гражданской войны, мечтая о скорой встрече с незабвенной Катериной Матвеевной. Сухов — опытный воин, действующий обдуманно и обстоятельно. Так, в сцене откапывания Саида (Спартак Мишулин) хорошо заметно, что он довольно долго думает, стоит ли откапывать найденного в пустыне человека. Это видно по тени от головы Саида, которая в первые секунды встречи падает направо, а во время откапывания — уже налево.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

За годы странствий Сухов овладел множеством умений. В частности, он практически не потеет, в отличие от красноармейцев из отряда Рахимова, щеголяющих мокрыми подмышками. К тому же персонаж практически мгновенно залечивает опасную рану, нанесенную во время боя на пляже, причем зарастает даже отверстие от пули в его гимнастерке.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​

Также в сцене боя на пляже можно заметить его умение переодеваться на лету. Во время прыжка с осажденной басмачами цистерны в кадре фигура в темной одежде. Но спустя секунду по песку катится облаченный в белую форму Сухов.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​

Товарищи женщины

Женщины являются ключевым фактором для развития сюжета на протяжении всего фильма. И с ними тоже связаны некоторые производственные недочеты. К примеру, в мечтах Сухова о доме все время появляется его жена Катерина Матвеевна (Галина Лучай) в красивом красном платье. При первом появлении она несет на плечах коромысло с ведрами, уровень воды в которых от кадра к кадру меняется. Причем не в сторону уменьшения (воду можно и расплескать), а наоборот.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​

Гарем Черного Абдуллы (Кахи Кавсадзе), из-за которого Сухов вынужден был свернуть с прямого пути к дому, также добавил в фильм киноляпов. Съемки проходили на побережье Каспийского моря под палящим солнцем, и актрисы (по большей части непрофессиональные) не выдерживали длительного нахождения в костюмах. Как следствие, в некоторых дублях вместо них под чадрами снимались мужчины, из-за чего происходила заметная путаница с цветами накидок. Кроме того, при первом построении высокую женщину в желтой чадре Сухов называет Саида. А при следующей перекличке она становится Хафизой.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​

Не осталась в стороне и жена таможенника Настасья (Раиса Куркина). В конце фильма ее героине удается сбежать из дома через окно второго этажа. В этой сцене хорошо видно, что на ногах у женщины черные сапожки. Но в следующем кадре в воду она вбегает уже с босыми ногами.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​

Оружие не той системы

Цитату про гранаты, которые «не той системы», могли слышать даже те, кто фильм не смотрел. Но, помимо гранат, в фильме присутствует множество разнообразного оружия, зачастую не имеющего права показываться на экране. Так Сухов пользуется револьвером системы Нагана, но в модификации 30-х годов.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​

Аналогичным образом Петруха (Николай Годовиков) вооружен винтовкой Мосина 1891/30, появившейся на вооружении в 1930 году.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​

Из той же эпохи прибыл и карабин Саида. Причем персонаж ухитряется стрелять из него дуплетом, удерживая оружие одной рукой, хотя для произведения повторного выстрела ему нужно было передернуть затвор.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​

Интересно, что пулемет Льюиса, который Сухов ремонтирует с помощью ударов старинным пистолетом, вполне аутентичен. Но во время боя на пляже его дублирует замаскированный пехотный пулемет Дегтярева, поступивший на вооружение только в 1928 году.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​

Также неочевидный киноляп есть в сцене минирования баркаса. В ней Петруха заявляет, что длина шнура, подсоединенного к динамиту, составляет «аккурат пять аршин». Это немногим более 3,5 метра, и гореть в таком случае он должен со скоростью свыше 8 сантиметров в секунду. Однако шнур, мелькающий на экране, достигает дины едва ли в полтора метра, да и горит существенно медленнее.

Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​
Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» ​