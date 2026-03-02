Советский истерн «Белое солнце пустыни», вышедший на экраны в 1970 году, первоначально был довольно сдержанно встречен зрителями. Однако со временем он приобрел статус культового и внезапно оказался самой популярной картиной в карьере режиссера Владимира Мотыля.
Спустя более полувека со дня премьеры «Белое солнце пустыни» продолжает регулярно появляться в эфире российских телеканалов, а фразы из него входят в золотой фонд любимых киноцитат. Но даже в таком крепко сделанном фильме со временем в нем обнаружилось несколько незначительных киноляпов, заметных внимательному зрителю.
Загадочный Сухов
Главный герой, красноармеец Федор Сухов (Анатолий Кузнецов) возвращается домой после Гражданской войны, мечтая о скорой встрече с незабвенной Катериной Матвеевной. Сухов — опытный воин, действующий обдуманно и обстоятельно. Так, в сцене откапывания Саида (Спартак Мишулин) хорошо заметно, что он довольно долго думает, стоит ли откапывать найденного в пустыне человека. Это видно по тени от головы Саида, которая в первые секунды встречи падает направо, а во время откапывания — уже налево.
За годы странствий Сухов овладел множеством умений. В частности, он практически не потеет, в отличие от красноармейцев из отряда Рахимова, щеголяющих мокрыми подмышками. К тому же персонаж практически мгновенно залечивает опасную рану, нанесенную во время боя на пляже, причем зарастает даже отверстие от пули в его гимнастерке.
Также в сцене боя на пляже можно заметить его умение переодеваться на лету. Во время прыжка с осажденной басмачами цистерны в кадре фигура в темной одежде. Но спустя секунду по песку катится облаченный в белую форму Сухов.
Товарищи женщины
Женщины являются ключевым фактором для развития сюжета на протяжении всего фильма. И с ними тоже связаны некоторые производственные недочеты. К примеру, в мечтах Сухова о доме все время появляется его жена Катерина Матвеевна (Галина Лучай) в красивом красном платье. При первом появлении она несет на плечах коромысло с ведрами, уровень воды в которых от кадра к кадру меняется. Причем не в сторону уменьшения (воду можно и расплескать), а наоборот.
Гарем Черного Абдуллы (Кахи Кавсадзе), из-за которого Сухов вынужден был свернуть с прямого пути к дому, также добавил в фильм киноляпов. Съемки проходили на побережье Каспийского моря под палящим солнцем, и актрисы (по большей части непрофессиональные) не выдерживали длительного нахождения в костюмах. Как следствие, в некоторых дублях вместо них под чадрами снимались мужчины, из-за чего происходила заметная путаница с цветами накидок. Кроме того, при первом построении высокую женщину в желтой чадре Сухов называет Саида. А при следующей перекличке она становится Хафизой.
Не осталась в стороне и жена таможенника Настасья (Раиса Куркина). В конце фильма ее героине удается сбежать из дома через окно второго этажа. В этой сцене хорошо видно, что на ногах у женщины черные сапожки. Но в следующем кадре в воду она вбегает уже с босыми ногами.
Оружие не той системы
Цитату про гранаты, которые «не той системы», могли слышать даже те, кто фильм не смотрел. Но, помимо гранат, в фильме присутствует множество разнообразного оружия, зачастую не имеющего права показываться на экране. Так Сухов пользуется револьвером системы Нагана, но в модификации 30-х годов.
Аналогичным образом Петруха (Николай Годовиков) вооружен винтовкой Мосина 1891/30, появившейся на вооружении в 1930 году.
Из той же эпохи прибыл и карабин Саида. Причем персонаж ухитряется стрелять из него дуплетом, удерживая оружие одной рукой, хотя для произведения повторного выстрела ему нужно было передернуть затвор.
Интересно, что пулемет Льюиса, который Сухов ремонтирует с помощью ударов старинным пистолетом, вполне аутентичен. Но во время боя на пляже его дублирует замаскированный пехотный пулемет Дегтярева, поступивший на вооружение только в 1928 году.
Также неочевидный киноляп есть в сцене минирования баркаса. В ней Петруха заявляет, что длина шнура, подсоединенного к динамиту, составляет «аккурат пять аршин». Это немногим более 3,5 метра, и гореть в таком случае он должен со скоростью свыше 8 сантиметров в секунду. Однако шнур, мелькающий на экране, достигает дины едва ли в полтора метра, да и горит существенно медленнее.