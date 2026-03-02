Ричмонд
В сети обсудили внешность 52-летнего Кристиана Бэйла на фото с красной дорожки

Артист вышел в свет вместе с 55-летней женой
Кристиан Бэйл с женой
Кристиан Бэйл с женойИсточник: Legion-Media.ru

Британский актер Кристиан Бэйл посетил премьеру фильма «Невеста!», где он сыграл главную роль, и подвергся обсуждениям в сети. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

52-летний артист вышел в свет вместе с 55-летней женой, бывшей моделью Сандрой Блажич. Так, звезда «Темного рыцаря» предстал перед камерами в черном костюме, рубашке и лакированных туфлях. Его супруга, в свою очередь, позировала в облегающем платье с декольте и остроносых туфлях на шпильках.

Читатели портала оценили внешность Бэйла в комментариях под материалом: «Он такой красавец!», «В Голливуде такое неслыханно — крепкий брак и супруги с естественной элегантной внешностью», «Он великолепен!», «С возрастом он становятся только лучше. Кристиан — бомба», «Он здесь отлично выглядит!».