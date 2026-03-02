В сети обсудили внешность 52-летнего Кристиана Бэйла на фото с красной дорожки

52-летний артист вышел в свет вместе с 55-летней женой, бывшей моделью Сандрой Блажич. Так, звезда «Темного рыцаря» предстал перед камерами в черном костюме, рубашке и лакированных туфлях. Его супруга, в свою очередь, позировала в облегающем платье с декольте и остроносых туфлях на шпильках.