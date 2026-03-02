Ричмонд
Звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» показал внешность после пересадки волос

Российский актер Денис Шведов показал внешность после пересадки волос
Денис Шведов / фото: соцсети
Денис Шведов / фото: соцсети

Российский актер театра и кино Денис Шведов показал внешность после пересадки волос. Ролик после процедуры опубликован в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) клиники Grushka. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

44-летнюю звезду сериалов «Мажор» и «Бывшие» запечатлели в одноразовой операционной одежде и синем махровом халате. На размещенных кадрах видно, как врач сначала сбрил волосы знаменитости, а затем провел процедуру, демонстрируя результат в конце видео.

После операции на голове Шведова осталось покраснение и раздражение.

«Будем ходить все с красивыми прическами. Кто-то, может быть, сделает дреды вообще, и все будет хорошо», — заключил актер.

Ранее Денис Шведов отрастил самую длинную бороду в жизни для новой роли.