Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Линдси Лохан вышла на связь после обстрелов в Дубае: «Молюсь за мир»

Актриса Линдси Лохан заявила, что молится за мир после обстрелов в Дубае
Линдси Лохан, фото: соцсети
Линдси Лохан, фото: соцсети

Голливудская актриса Линдси Лохан, которая проживает с семьей в Дубае, вышла на связь после обстрелов. Она опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Молюсь за мир. Берегите себя. Да благословит нас всех Бог», — написала знаменитость.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По сведениям правительства страны, иранский БПЛА также атаковал аэропорт Дубая. В здании началось задымление, находившихся внутри людей эвакуировали. В результате пострадали четыре человека, им была оказана медицинская помощь. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее Линдси Лохан опубликовала редкие фото с мужем и сыном.