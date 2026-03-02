Линдси Лохан вышла на связь после обстрелов в Дубае: «Молюсь за мир»

Голливудская актриса Линдси Лохан, которая проживает с семьей в Дубае, вышла на связь после обстрелов. Она опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Молюсь за мир. Берегите себя. Да благословит нас всех Бог», — написала знаменитость.
Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.
В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По сведениям правительства страны, иранский БПЛА также атаковал аэропорт Дубая. В здании началось задымление, находившихся внутри людей эвакуировали. В результате пострадали четыре человека, им была оказана медицинская помощь. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
