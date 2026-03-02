Звезда «Счастливы вместе» показала свою дочь, которая выросла ее копией

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева показала свою повзрослевшую дочь. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с праздника в честь Марии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Девушка отпраздновала 18-летие в ресторане в кругу близких и друзей.
«Я самая счастливая мама на свете, моей дочке исполнилось 18 лет», — написала знаменитость.
Подписчики звезды отметили, что именинница выросла ее копией.
У артистки трое детей. Старших она родила от адвоката Николая Борисова, с которым познакомилась в поезде. У экс-супругов, помимо Марии, есть 19-летний сын Иван. Они развелись в 2010 году, но актриса четыре года скрывала это. Звезда признавалась, что не смогла сохранить семью из-за своей профессии и образа жизни. По словам Бочкаревой, ее мужу была нужна простая «земная» женщина, которой она не захотела стать.
