Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Счастливы вместе» показала свою дочь, которая выросла ее копией

Актриса Наталья Бочкарева поделилась кадрами с 18-летия своей дочери
Наталья Бочкарева с дочерью / фото: соцсети
Наталья Бочкарева с дочерью / фото: соцсети

Звезда «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева показала свою повзрослевшую дочь. Актриса поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с праздника в честь Марии. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Девушка отпраздновала 18-летие в ресторане в кругу близких и друзей.

«Я самая счастливая мама на свете, моей дочке исполнилось 18 лет», — написала знаменитость.

Подписчики звезды отметили, что именинница выросла ее копией.

У артистки трое детей. Старших она родила от адвоката Николая Борисова, с которым познакомилась в поезде. У экс-супругов, помимо Марии, есть 19-летний сын Иван. Они развелись в 2010 году, но актриса четыре года скрывала это. Звезда признавалась, что не смогла сохранить семью из-за своей профессии и образа жизни. По словам Бочкаревой, ее мужу была нужна простая «земная» женщина, которой она не захотела стать.

Ранее звезда «Счастливы вместе» объяснила, зачем подала в суд на бывшего мужа.