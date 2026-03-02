Ричмонд
Юрий Колокольников вышел на красную дорожку кинопремии в Голливуде

Актер был номинирован на престижную премию Гильдии киноактеров США
Юрий Колокольников
Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media.ru

Юрий Колокольников посетил церемонию вручения престижной премии Гильдии киноактеров США, которая состоялась вечером 1 марта в Лос-Анджелесе.

Российский актер был номинирован на кинонаграду в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале» вместе с коллегами по сатирическому проекту «Белый лотос» — Кэрри Кун, Джейсоном Айзексом, Патриком Шварценеггером, Сэмом Рокуэллом, Мишель Монаган и другими. 

45-летний артист прошелся по красной дорожке церемонии в Лос-Анджелесе в элегантном черном смокинге. Главным аксессуаром исполнителя стали очки в широкой оправе.

Юрий Колокольников
Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media.ru

Однако забрать статуэтку команде «Белого лотоса» не удалось: награда ушла актерскому составу медицинской драмы «Питт».

В 2025 году на премию Гильдии киноактеров США был номинирован Юра Борисов («Анора»), который уступил победу Кирану Калкину («Настоящая боль»).

Ранее Юрий Колокольников назвал «крутейшим чуваком» режиссера «Белого лотоса».