Звезда «Не родись красивой» снялась в объятиях сына-подростка

Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина снялась в объятиях сына-подростка. Актриса показала, как встречала 16-летнего Федора в холле отеля, и поделилась этими кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Когда на гастроли приехал сын», — отметила она.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Уже выше мамы», «Ого, какой большой уже», «Такую красотку нельзя без присмотра оставлять», «Красавец, в мать», «Такой высокий», «Как это трогательно. Берегите друг друга», «Чудесные мама и сын».
Ранее 18-летний сын звезд «Не родись красивой» снялся в готическом стиле.