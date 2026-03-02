Ричмонд
Звезда «Не родись красивой» снялась в объятиях сына-подростка

Актриса Юлия Такшина поделилась редкими кадрами с сыном-подростком

Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина снялась в объятиях сына-подростка. Актриса показала, как встречала 16-летнего Федора в холле отеля, и поделилась этими кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Юлия Такшина с сыном Федором / фото: соцсети
Юлия Такшина с сыном Федором / фото: соцсети

«Когда на гастроли приехал сын», — отметила она.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Уже выше мамы», «Ого, какой большой уже», «Такую красотку нельзя без присмотра оставлять», «Красавец, в мать», «Такой высокий», «Как это трогательно. Берегите друг друга», «Чудесные мама и сын».

Ранее 18-летний сын звезд «Не родись красивой» снялся в готическом стиле.