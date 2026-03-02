Звезда «Полицейского с Рублевки» о личной жизни: «Принципиальная позиция»

Актриса Татьяна Бабенкова поделилась в интервью Леди Mail, что предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни.
По словам знаменитости, она принципиально не делится такими деталями о себе.
«Это моя принципиальная позиция — не афишировать вопросы, связанные с моей личной жизнью», — объяснила знаменитость.
По мнению актрисы, вся личная информация должна оставаться личной.
Звезда также рассказала, как ей удается поддерживать свою фигуру. Актриса любит заниматься спортом, йогой, а также старается ходить 10 тысяч шагов ежедневно. При этом каких-либо диет она не придерживается.
Напомним, в мае 2023 года Татьяна Бабенкова раскрыла, что вышла замуж. Тогда звезда сериала «Полицейский с Рублевки» опубликовала в соцсетях свадебные фотографии с мужчиной, личность которого она предпочла оставить в тайне.
«Он — лучший мужчина на земле», — прокомментировала свою публикацию актриса.