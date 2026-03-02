Жена Павла Прилучного в крошечном бикини окунулась в ледяную купель

Жена актера Павла Прилучного, артистка Зепюр Брутян, снялась в купальнике. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Звезды провели воскресенье в банном комплексе. На одном из кадров актриса была запечатлена в ледяной купели. Артистка была одета в черное крошечное бикини. Знаменитость засняли с собранными волосами и без косметики.
Ранее жена Прилучного показала, как их двухлетний сын поздравил актера с 23 февраля.