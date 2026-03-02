Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Павла Прилучного в крошечном бикини окунулась в ледяную купель

Актриса Зепюр Брутян выложила видео в крошечном бикини

Жена актера Павла Прилучного, артистка Зепюр Брутян, снялась в купальнике. Знаменитость разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Зепюр Прилучная-Брутян / фото: соцсети
Зепюр Прилучная-Брутян / фото: соцсети

Звезды провели воскресенье в банном комплексе. На одном из кадров актриса была запечатлена в ледяной купели. Артистка была одета в черное крошечное бикини. Знаменитость засняли с собранными волосами и без косметики.

Ранее жена Прилучного показала, как их двухлетний сын поздравил актера с 23 февраля.