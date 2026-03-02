Ричмонд
Ирина Шейк вышла в свет в платье с откровенным декольте и разрезом до бедра

Модель Ирина Шейк снялась в платье с глубоким декольте и разрезом до бедра

Супермодель Ирина Шейк показала фигуру в платье с откровенным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость посетила церемонию вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла 1 марта в Лос-Анджелесе. Супермодель пришла на закрытое светское мероприятие в черном макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ манекенщицы дополнили кожаные длинные перчатки и туфли на каблуках. Звезда подиумов позировала перед фотографами с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

Ранее Ирина Шейк опубликовала фото в «голом» платье без бюстгальтера.