Ирина Шейк вышла в свет в платье с откровенным декольте и разрезом до бедра

Знаменитость посетила церемонию вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла 1 марта в Лос-Анджелесе. Супермодель пришла на закрытое светское мероприятие в черном макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Образ манекенщицы дополнили кожаные длинные перчатки и туфли на каблуках. Звезда подиумов позировала перед фотографами с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой.