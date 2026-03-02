Деми Мур шокировала фанатов экстремальным похудением: «Совсем на себя не похожа»

Знаменитость появилась на церемонии вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла 1 марта в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на красной дорожке в черном силуэтном макси-платье Schiaparelli с крокодиловым принтом и шлейфом из белых перьев. Артистка также надела туфли на каблуках, массивные серьги и колье. Образ знаменитости завершил клатч и кольцо.