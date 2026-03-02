Ричмонд
Деми Мур шокировала фанатов экстремальным похудением: «Совсем на себя не похожа»

Актриса Деми Мур спровоцировала слухи о проблемах со здоровьем после похудения

Голливудская актриса Деми Мур напугала поклонников экстремальным похудением. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость появилась на церемонии вручения премии Actor Awards 2026, которая прошла 1 марта в Лос-Анджелесе. Актриса позировала на красной дорожке в черном силуэтном макси-платье Schiaparelli с крокодиловым принтом и шлейфом из белых перьев. Артистка также надела туфли на каблуках, массивные серьги и колье. Образ знаменитости завершил клатч и кольцо.

Однако интернет-пользователи обратили внимание не на наряд актрисы, а на ее фигуру. Некоторые заметили, что Деми Мур резко похудела.

«Она ужасно выглядит», «Надеюсь, она не думает, что чем худее она будет выглядеть, тем лучше», «Она выглядит ужасно. Это неестественно», «Совсем на себя не похожа», — писали читатели Daily Mail.

Ранее Деми Мур в новом имидже вышла в свет.