Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лукьяненко: полнометражный фильм о «Смешариках» в космосе выйдет в 2026 году

Это будет анимационное игровое кино, сообщил писатель и сценарист
Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Полнометражный анимационный фильм о «Смешариках» в космосе выйдет в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил писатель и сценарист Сергей Лукьяненко.

«Из того, что точно будет, это вот в августе выходит фильм по моему сценарию фантастический. Это история “Смешарики” в космосе. Это не мультик, это анимационное игровое кино, полнометражное, очень яркое, красивое, смешное, доброе. Я надеюсь, что оно понравится и детям, и их родителям. Все-таки на “Смешариках” у нас выросло несколько поколений», — сказал он.

Автор добавил, что начались съемки сериала по книге «Рыцари сорока островов».

«Это большой масштабный проект. Я знаю, что там сейчас завершается кастинг, что ведется очень большая подготовительная работа. То есть это должно стать интересным событием», — добавил писатель.

Лукьяненко написал более 40 романов, включая циклы «Дозоры», «Геном» и «Измененные», а также около 10 повестей и более 100 рассказов. Он является одним из самых высокотиражных отечественных писателей-фантастов.