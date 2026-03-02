Режиссер фильма «Свои. Баллада о войне» стремился приблизить сюжет к реальности

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Режиссер и сценарист фильма «Свои. Баллада о войне» Артем Артемов при работе над картиной стремился максимально приблизить художественный сюжет к реальным событиям и показать происходящее глазами участников СВО.
«Я писал сценарий о том событии, участником которого был. В этом фильме герои — это те люди, которых я знал. Все позывные — это подлинные позывные. Переговоры по рации — это подлинные переговоры по рации», — сказал он в беседе с ТАСС.
По словам режиссера, идея фильма возникла в январе 2024 года. «В январе 2024 года мы сидели с товарищами, вспоминали ушедших от нас навсегда боевых товарищей. И кто-то указал на то, что нет художественного осмысления их подвига и, скорее всего, не будет» — отметил Артемов.
Он подчеркнул, что после появления замысла не смог найти сценаристов, готовых реализовать идею.
«Я придумал сюжетную идею и стал искать сценаристов, но не нашел. Поэтому сценарий пришлось написать самому. И по тем же самым причинам пришлось стать режиссером», — добавил он.
Говоря о задачах картины, Артемов отметил сложность художественного осмысления военной темы.
«Важно было рассказать о причинах и следствиях в фильме. Делать это не буквально, а сделать это доступным художественным языком — это, конечно, сложно», — объяснил режиссер.
О картине
Премьера фильма «Свои. Баллада о войне» состоялась 24 февраля 2026 года в эфире телеканала НТВ. Фильм основан на реальных событиях — боях на Времевском выступе в июне 2023 года. В центре сюжета — группа добровольцев, разведчиков — операторов БПЛА под командованием офицера с позывным Москва, которая прибывает на ротацию в населенный пункт в Запорожской области и оказывается на направлении основного удара противника.