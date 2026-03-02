Актриса Агуреева заявила о дефиците индивидуальности в современном кино

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Современная киноиндустрия нуждается во внимании к человеческой душе и индивидуальности, без оглядки на зарубежных коллег. Таким мнением в интервью ТАСС поделилась заслуженная артистка РФ Полина Агуреева.
«Не хватает человека. Катастрофически не хватает пристального внимания к человеческой душе. Искусство может помочь нам в жизни только обращением к человеку — к его странностям, мукам, надеждам. Но, к сожалению, это редко встречается в кино, в нем очень мало индивидуальности», — сказала собеседница агентства.
По ее мнению, в кино и в театре часто встречаются клише, причем преимущественно «псевдоамериканского» происхождения.
«Нам нужно делать по-своему. Попытка снять кино по шаблону американских сериалов и фильмов заканчивается неудачей: ни своего, ни чужого не получается. Огорчает отсутствие индивидуальности», — дополнила она и процитировала Рене Декарта: «Он говорил что-то вроде: “ты первый, ты есть на свете. Нет места без твоего присутствия. Только с твоим появлением появляется осмысленность вещей”. В искусстве и в жизни только ты можешь занять это место и сделать бессмысленность осмысленной», — заключила Агуреева.