Актриса Агуреева заявила о дефиците индивидуальности в современном кино

«Нам нужно делать по-своему. Попытка снять кино по шаблону американских сериалов и фильмов заканчивается неудачей: ни своего, ни чужого не получается. Огорчает отсутствие индивидуальности», — дополнила она и процитировала Рене Декарта: «Он говорил что-то вроде: “ты первый, ты есть на свете. Нет места без твоего присутствия. Только с твоим появлением появляется осмысленность вещей”. В искусстве и в жизни только ты можешь занять это место и сделать бессмысленность осмысленной», — заключила Агуреева.