Актриса Тарасова рассказала о слаженной работе служб в аэропорту Абу-Даби

«Сейчас я в Абу-Даби. В аэропорту мы долго ждали, а когда спустились вниз, там был коллапс — чемоданы, скопление людей. Но все было четко организовано, пригнали автобусы, выдали ваучеры на гостиницы, нас распределили и посадили в автобус», — рассказала она.