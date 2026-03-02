Актриса Тарасова рассказала о слаженной работе служб в аэропорту Абу-Даби

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Работа служб в аэропорту Абу-Даби после задержки рейса была организована слаженно. Об этом ТАСС сообщила актриса театра и кино Виктория Тарасова, известная по роли в сериале «Глухарь».
«Сейчас я в Абу-Даби. В аэропорту мы долго ждали, а когда спустились вниз, там был коллапс — чемоданы, скопление людей. Но все было четко организовано, пригнали автобусы, выдали ваучеры на гостиницы, нас распределили и посадили в автобус», — рассказала она.
По словам актрисы, вылет сорвался незадолго до обострения ситуации.
«Мне пришлось менять спектакли, потому что я приехала всего на два дня, на день рождения подруги. Мы буквально за час не успели вылететь до начала этих событий», — отметила Тарасова.
Сейчас пассажиры размещены в гостинице.
«Нас поселили в детский отель. Спускаешься на завтрак, вокруг игрушки, аниматоры. Это даже немного подняло настроение», — добавила она.
Тарасова подчеркнула, что чувствует себя нормально.
«Чувствуем мы себя нормально, нервно немножечко. Все равно чувствуется неопределенность — не знаешь, что ждать», — подчеркнула актриса.