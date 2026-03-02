Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» покорил сердца миллионов зрителей по всему миру и стал одним из самых популярных романтических проектов последних лет. По сюжету сирота Эда Йылдыз (Ханде Эрчел) живет со своей тетей Айфер (Эврим Доган), работает в цветочном магазине и мечтает уехать в Италию на стажировку. Однако ее планы рушатся, когда девушка неожиданно лишается стипендии от архитектурного бюро.