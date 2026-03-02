Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» покорил сердца миллионов зрителей по всему миру и стал одним из самых популярных романтических проектов последних лет. По сюжету сирота Эда Йылдыз (Ханде Эрчел) живет со своей тетей Айфер (Эврим Доган), работает в цветочном магазине и мечтает уехать в Италию на стажировку. Однако ее планы рушатся, когда девушка неожиданно лишается стипендии от архитектурного бюро.
Пытаясь восстановить справедливость, Эда решает отомстить владельцу компании — влиятельному и расчетливому бизнесмену Серкану Болату (Керем Бюрсин). Случайная встреча перерастает в череду конфликтов, а затем — в неожиданную сделку: Серкан предлагает Эде притвориться его девушкой. В итоге то, что начиналось как взаимовыгодный договор, постепенно превращается в искреннюю историю любви.
Важную роль в успехе сериала сыграла и визуальная составляющая. Большая часть съемок проходила в Стамбуле — городе, который стал полноценным героем этой романтической истории и задал ее узнаваемую атмосферу.
Локации, где снимали сериал «Постучись в мою дверь»
Съемки проходили в основном в Стамбуле, однако для некоторых сцен съемочная группа выехала за пределы города.
Дом Серкана Болата
В качестве дома главного героя создатели сериала «Постучись в мою дверь» использовали реальное здание, расположенное в районе Шишли в Стамбуле. Именно здесь по сюжету живет Серкан Болат. Дом находится по адресу Güvenç Sok. 12A
Дом Эды
Дом, в котором по сюжету жила Эда, расположен в Киречбурну — прибрежной части района Сарыер в Стамбуле, недалеко от западного берега Босфорского пролива. Локация находится по адресу Direkli Sk. 28.
Иногда владельцы здания соглашаются пускать поклонников сериала «Постучись в мою дверь» внутрь. Любопытно, что этот дом можно увидеть и в другом популярном турецком сериале — «Лейла и Меджнун».
Цветочный магазин
Цветочный магазин существует на самом деле. Для съемок создатели проекта выбрали обычную цветочную лавку, расположенную в районе Ускюдар на азиатской стороне Стамбул.
Магазин находится по адресу Icadiye Cd. 132 в квартале Кузгунджук — районе, известном своими старинными особняками, мечетями и атмосферной архитектурой. Сегодня это место стало популярной точкой для поклонников сериала. Удобнее всего добираться сюда от паромного причала «Кузгунджук».
Университет, в котором училась Эда
Сцены, связанные с учебой Эды на ландшафтного дизайнера, снимались в интерьерах университета Алтынбаш.
Учебное заведение расположено в районе Багджылар в Стамбуле по адресу Dilmenler Cd. 26 и стало реальной локацией для сцен, посвященных студенческой жизни главной героини.
Архитектурное бюро
Офис архитектурного бюро Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь» находится в деловом районе Маслак, в комплексе Mashattan Sitesi на улице Anka Sk.
Попасть на территорию реально, но вход платный. Посетители могут сфотографироваться у знаменитой двери и взглянуть на интерьер бюро через большое окно первого этажа.
Место, где Серкан признался Эде в любви
Один из самых запоминающихся моментов сериала «Постучись в мою дверь» — сцена, когда Эда собиралась уехать, а Серкан догнал ее и признался в любви.
Эпизод снимался на берегу Босфора, недалеко от дома Эды, в районе Бейкоз. Точный адрес локации — Piri Reis Cd. 2. Поклонники сериала могут посетить это место в любое время.
Локации за пределами Стамбула
Некоторые сцены сериала снимались за пределами Стамбула, в окрестностях Антальи. В небольшом курортном городе Сиде, рядом с храмом Аполлона, Эда и Серкан в одной из серий наблюдали за пролетающими метеорами и обсуждали свои чувства.
Другой знаковой локацией стал водопад Куршунлу, расположенный в национальном парке примерно в 20 километрах к северо-востоку от центра Антальи. Здесь Эда и Серкан купались в кристально чистой воде. Хотя купание у водопада туристам запрещено, для съемочной группы сделали исключение.