Где снимали турецкий сериал «Постучись в мою дверь»: основные локации съемок

Сериал «Постучись в мою дверь» — это история о цветочнице Эде и бизнесмене Серкане Болате. Здесь прекрасно все: и сюжет, и игра актеров, и пейзажи, на фоне которых разворачиваются действия кинокартины. Рассказываем, где проходили съемки, и какие локации стали основным
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Постучись в мою дверь
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» покорил сердца миллионов зрителей по всему миру и стал одним из самых популярных романтических проектов последних лет. По сюжету сирота Эда Йылдыз (Ханде Эрчел) живет со своей тетей Айфер (Эврим Доган), работает в цветочном магазине и мечтает уехать в Италию на стажировку. Однако ее планы рушатся, когда девушка неожиданно лишается стипендии от архитектурного бюро.

Пытаясь восстановить справедливость, Эда решает отомстить владельцу компании — влиятельному и расчетливому бизнесмену Серкану Болату (Керем Бюрсин). Случайная встреча перерастает в череду конфликтов, а затем — в неожиданную сделку: Серкан предлагает Эде притвориться его девушкой. В итоге то, что начиналось как взаимовыгодный договор, постепенно превращается в искреннюю историю любви.

Важную роль в успехе сериала сыграла и визуальная составляющая. Большая часть съемок проходила в Стамбуле — городе, который стал полноценным героем этой романтической истории и задал ее узнаваемую атмосферу.

Локации, где снимали сериал «Постучись в мою дверь»

Съемки проходили в основном в Стамбуле, однако для некоторых сцен съемочная группа выехала за пределы города. 

Дом Серкана Болата

Кадр из сериала Постучись в мою дверь
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

В качестве дома главного героя создатели сериала «Постучись в мою дверь» использовали реальное здание, расположенное в районе Шишли в Стамбуле. Именно здесь по сюжету живет Серкан Болат. Дом находится по адресу Güvenç Sok. 12A

Дом Эды

Кадр из сериала Постучись в мою дверь
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Дом, в котором по сюжету жила Эда, расположен в Киречбурну — прибрежной части района Сарыер в Стамбуле, недалеко от западного берега Босфорского пролива. Локация находится по адресу Direkli Sk. 28.

Иногда владельцы здания соглашаются пускать поклонников сериала «Постучись в мою дверь» внутрь. Любопытно, что этот дом можно увидеть и в другом популярном турецком сериале — «Лейла и Меджнун».

Цветочный магазин

Кадр из сериала Постучись в мою дверь
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Цветочный магазин существует на самом деле. Для съемок создатели проекта выбрали обычную цветочную лавку, расположенную в районе Ускюдар на азиатской стороне Стамбул.

Магазин находится по адресу Icadiye Cd. 132 в квартале Кузгунджук — районе, известном своими старинными особняками, мечетями и атмосферной архитектурой. Сегодня это место стало популярной точкой для поклонников сериала. Удобнее всего добираться сюда от паромного причала «Кузгунджук».

Университет, в котором училась Эда

Кадр из сериала Постучись в мою дверь
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Сцены, связанные с учебой Эды на ландшафтного дизайнера, снимались в интерьерах университета Алтынбаш.

Учебное заведение расположено в районе Багджылар в Стамбуле по адресу Dilmenler Cd. 26 и стало реальной локацией для сцен, посвященных студенческой жизни главной героини.

Архитектурное бюро

Кадр из сериала Постучись в мою дверь
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Офис архитектурного бюро Серкана Болата в сериале «Постучись в мою дверь» находится в деловом районе Маслак, в комплексе Mashattan Sitesi на улице Anka Sk.

Попасть на территорию реально, но вход платный. Посетители могут сфотографироваться у знаменитой двери и взглянуть на интерьер бюро через большое окно первого этажа.

Место, где Серкан признался Эде в любви

Кадр из сериала Постучись в мою дверь
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Один из самых запоминающихся моментов сериала «Постучись в мою дверь» — сцена, когда Эда собиралась уехать, а Серкан догнал ее и признался в любви.

Эпизод снимался на берегу Босфора, недалеко от дома Эды, в районе Бейкоз. Точный адрес локации — Piri Reis Cd. 2. Поклонники сериала могут посетить это место в любое время. 

Локации за пределами Стамбула

Кадр из сериала Постучись в мою дверь
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»

Некоторые сцены сериала снимались за пределами Стамбула, в окрестностях Антальи. В небольшом курортном городе Сиде, рядом с храмом Аполлона, Эда и Серкан в одной из серий наблюдали за пролетающими метеорами и обсуждали свои чувства.

Другой знаковой локацией стал водопад Куршунлу, расположенный в национальном парке примерно в 20 километрах к северо-востоку от центра Антальи. Здесь Эда и Серкан купались в кристально чистой воде. Хотя купание у водопада туристам запрещено, для съемочной группы сделали исключение. 