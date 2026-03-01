Мэтт Диллон исполнит главную роль в ремейке вестерна «Великолепная семерка»

Стриминговый сервис MGM+ официально готовит ремейк «Великолепной семерки». Главную роль в проекте получил номинант на «Оскар» Мэтт Диллон. Ему предстоит воплотить на экране образ Криса Адамса — харизматичного предводителя наемников.
Сюжет грядущего сериала переносит зрителей в суровую атмосферу Америки 1880-х годов. История сосредоточена на семи наемниках с разным прошлым, которых объединяет одна цель — защита мирной квакерской деревни. Поселение оказывается под прицелом безжалостного земельного магната, готового на любые преступления ради расширения своих владений.
«Мэтт Диллон привносит необычайную глубину и весомость в эту культовую роль. Его способность изображать сложных, морально противоречивых персонажей делает его идеальным выбором, чтобы возглавить наше переосмысление «Великолепной семерки», — сказал глава MGM+ Майкл Райт.