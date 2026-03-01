Петр Дранга трогательно поздравил Агату Муцениеце с днем рождения

В обращении он назвал актрису «любимой женой» и признался, что она — его «лучший спектакль, самый приятный ужас и самая прекрасная коварная женщина». Дранга пожелал, чтобы сердце Агаты «никогда не волновалось ни по каким поводам, кроме хороших», и подчеркнул, что не встречал девушки честнее и добрее.