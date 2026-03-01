Ричмонд
Петр Дранга трогательно поздравил Агату Муцениеце с днем рождения

Артист обратился с теплыми словами к супруге
Агата Муцениеце и Петр Дранга на премии «Золотой орел», фото: пресс-служба

Сегодня Агате Муцениеце исполнилось 36 лет. Ее муж — музыкант Петр Дранга публично поздравил супругу с днем рождения, посвятив ей эмоциональный и поэтичный пост.

В обращении он назвал актрису «любимой женой» и признался, что она — его «лучший спектакль, самый приятный ужас и самая прекрасная коварная женщина». Дранга пожелал, чтобы сердце Агаты «никогда не волновалось ни по каким поводам, кроме хороших», и подчеркнул, что не встречал девушки честнее и добрее.

Теплое поздравление вызвало волну откликов у поклонников пары. Подписчики отметили искренность и необычную образность слов музыканта, а также пожелали супругам гармонии и счастья. Сам Дранга завершил послание коротко и вдохновляюще: «С днем рождения тебя, лети».

Сама Агата отметила день рождения тренировкой. На видео из спортзала она заявила, что праздник — не повод пропускать спорт. Она старается заниматься стабильно три раза в неделю.

Ранее Агата Муцениеце снялась без макияжа перед выходом в свет.