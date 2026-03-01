Ричмонд
Звезда «Кухни» Тарасов предложил подписчикам выбрать имя для новорожденного сына

У актера Никиты Тарасова родился сын
Никита Тарасов на премьере фильма «Папа может», фото: пресс-служба
46-летний актер Никита Тарасов, который запомнился телезрителям по образу кондитера Луи в популярном ситкоме «Кухня», стал отцом во второй раз. Радостной новостью артист поделился с поклонниками на своей странице в сети.

Актер Никита Тарасов попросил подписчиков помочь с выбором имени новорожденному сыну.

Тарасов выложил трогательный снимок, где запечатлён с новорожденным сыном на руках. Мальчик появился на свет в семье, где уже подрастает дочь Таисия: вместе с супругой Мариной актер воспитывает наследницу на протяжении десяти лет совместной жизни.

Примечательно, что выбор имени сына звезда возложил на поклонников. Под памятным снимком он оставил поле для голосования, предложив варианты: Олег, Арсений и Егор. На данный момент со значительным отрывом лидирует «Арсений Никитич Тарасов». Это имя набрало 53% положительных реакций.

Ранее Никита Тарасов поделился эмоциями после рождения второго ребенка.