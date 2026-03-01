Ричмонд
Франдетти назвал гениальных современников из России

Алексей Франдетти
Алексей ФрандеттиИсточник: Legion-Media.ru

Актер и театральный режиссер Алексей Франдетти в беседе с ТАСС назвал фигуры в современной отечественной киноиндустрии, которые имеют для него большое значение.

Франдетти, отвечая на вопрос о гениальных коллегах, выделил Юрия Любимова, Марка Захарова и Бориса Покровского. Он объяснил их гениальность «божьим даром».

«Что-то ненормальное настолько, что становится прекрасным», — поделился артист.

Алексей Франдетти являлся главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова» и неоднократным лауреатом премии «Золотая маска». Он также снимался в таких проектах, как «Оффлайн», «Рожденная звездой», «Людмила Гурченко», «Новогодний рейс», «Маша в законе», «Бой с тенью 2: Реванш», «Жестокость», «Марш Турецкого».

Летом 2024 года Франдетти покинул пост главного режиссера «Ленкома»