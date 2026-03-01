Юлия Меньшова рассказала о последнем новогоднем подарке Веры Алентовой

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова поделилась трогательным воспоминанием о своей маме — легендарной актрисе Вере Алентовой. По словам Меньшовой, несмотря на то что, ее мама ушла из жизни накануне Нового года, она успела подготовить для близких праздничные подарки.
Когда Юлия зашла в мамину квартиру, она увидела на столе аккуратно подписанные пакеты: «Юле», «Андрею», «Тасе».
«Это было невыносимо, потому что ужасно подчеркивало потерю и то, какой она была», — призналась Меньшова в своей программе. Однако семья решила не отказываться от задуманного Алентовой ритуала: подарки поставили под елку и открыли уже в новогоднюю ночь.
По словам телеведущей, этот момент стал для нее особенным — одновременно болезненным и светлым. В заботливо подготовленных пакетах она увидела последний «привет» от мамы, ее внимание и любовь, которые успели дойти до самых близких даже после ухода.
«Это было какое-то чудо», — отметила Юлия, подчеркнув, что этот жест навсегда останется для нее символом материнской нежности и силы семейной связи.
Ранее Юлия Меньшова трогательно вспомнила мать в день ее рождения.