Юлия Меньшова рассказала о последнем новогоднем подарке Веры Алентовой

«Это было невыносимо, потому что ужасно подчеркивало потерю и то, какой она была», — призналась Меньшова в своей программе. Однако семья решила не отказываться от задуманного Алентовой ритуала: подарки поставили под елку и открыли уже в новогоднюю ночь.