Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Меньшова рассказала о последнем новогоднем подарке Веры Алентовой

Актриса успела подготовить новогодние подарки перед смертью
Юлия Меньшова и Вера Алентова
Юлия Меньшова и Вера АлентоваИсточник: Legion-Media.ru

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова поделилась трогательным воспоминанием о своей маме — легендарной актрисе Вере Алентовой. По словам Меньшовой, несмотря на то что, ее мама ушла из жизни накануне Нового года, она успела подготовить для близких праздничные подарки.

Когда Юлия зашла в мамину квартиру, она увидела на столе аккуратно подписанные пакеты: «Юле», «Андрею», «Тасе».

«Это было невыносимо, потому что ужасно подчеркивало потерю и то, какой она была», — призналась Меньшова в своей программе. Однако семья решила не отказываться от задуманного Алентовой ритуала: подарки поставили под елку и открыли уже в новогоднюю ночь.

По словам телеведущей, этот момент стал для нее особенным — одновременно болезненным и светлым. В заботливо подготовленных пакетах она увидела последний «привет» от мамы, ее внимание и любовь, которые успели дойти до самых близких даже после ухода.

«Это было какое-то чудо», — отметила Юлия, подчеркнув, что этот жест навсегда останется для нее символом материнской нежности и силы семейной связи.

Ранее Юлия Меньшова трогательно вспомнила мать в день ее рождения.