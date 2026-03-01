Актер Чурсин назвал сериалы форматом с большей драматургической свободой

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сериальный формат дает авторам больше драматургической свободы и пространства для развития персонажей, чем полнометражное кино. Таким мнением в интервью ТАСС поделился российский актер театра и кино Юрий Чурсин.
«Сериал дает больше воздуха. Можно подробнее рассказать о разных персонажах, ввести тонкости смысла, создать многослойность истории», — сказал он.
По словам Чурсина, рассказ истории в полуторачасовом фильме является сжатым и технологичным. «На 15-й минуте должно произойти событие, через час зритель уже должен столкнуться со следом главного антагониста, затем — финальная битва и четкое завершение истории, формулировка морали фильма», — рассказал он. Актер подчеркнул, что это жесткая структура, ограничивающая драматурга. «Чтобы стать мастером такого формата, нужно пройти большой путь и иногда ошибиться, чтобы обрести мастерство», — добавил Чурсин.
Говоря о причинах роста популярности сериалов, актер напомнил, что подъем начался примерно в 2008 году во время кризиса американских драматургов, когда они протестовали против того, что их труд оценивался ниже, чем актерская и продюсерская работа, и именно они «ушли в сериалы». «Так появились проекты уровня “Во все тяжкие” и “Карточный домик”, которые стали рассказывать настолько глубокие истории, что зритель переключил внимание на сериальный формат», — сказал он.
В России, отметил актер, эту тенденцию подхватили раньше. Он напомнил, что переход от полнометражного кино к сериалам был еще в 1990-е годы, когда происходил «перезапуск кино». «Появлялись масштабные телевизионные проекты, в которых играли сильные артисты, например, “Королева Марго” — продюсерский проект Сергея Жигунова. В общем, формат длинной истории становился экономически и драматургически возможным», — заключил он.
