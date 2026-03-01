Актер Чурсин назвал сериалы форматом с большей драматургической свободой

Говоря о причинах роста популярности сериалов, актер напомнил, что подъем начался примерно в 2008 году во время кризиса американских драматургов, когда они протестовали против того, что их труд оценивался ниже, чем актерская и продюсерская работа, и именно они «ушли в сериалы». «Так появились проекты уровня “Во все тяжкие” и “Карточный домик”, которые стали рассказывать настолько глубокие истории, что зритель переключил внимание на сериальный формат», — сказал он.