Российская актриса описала обстановку в Дубае во время иранских атак

Актриса Крылова рассказала об эвакуации в Дубае во время иранских атак
Анастасия Крылова в сериале «Топи»
Анастасия Крылова в сериале «Топи»

Российская актриса Анастасия Крылова («Топи», «Родители») оказалась в Дубае во время иранских атак и описала «Известиям» обстановку в городе.

По ее словам, на телефон пришло уведомление о срочной эвакуации, за окном были слышны громкие хлопки. Люди спустились в цокольный этаж на парковку.

«Вот сейчас здесь сидят люди, нам дали водичку. Ждем, что дальше», — рассказала Крылова. Она выразила надежду, что в ближайшее время получится вернуться домой.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). 