Российская актриса описала обстановку в Дубае во время иранских атак

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).