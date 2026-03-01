Шайа Лабаф пытался спасти брак с Мией Гот

Голливудский актер Шайа ЛаБаф хотел спасти брак с артисткой Мией Гот. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на инсайдеров.
Окружение Шайа ЛаБафа сообщило, что актер по-прежнему любит Мию Гот, несмотря на их расставание в прошлом году. Один из источников заявил, что артист не виноват в разрыве и хотел сохранить отношения. Инсайдер добавил, что Шайа ЛаБаф занимался воспитанием их дочери Изабель пока Мия Гот находилась на съемках.
По словам источника, близкого к актрисе, у нее были чувства к коллеге, но она не хотела выходить за него замуж. Ближайшее окружение Мии Гот утверждает, что проблема была в Шайа ЛаБафе, особенно в его пристрастии к алкоголю. Инсайдеры заявили, что актриса чувствовала, что возлюбленный способен стать лучше или поработать над своими проблемами.
На прошлой неделе издание Page Six со ссылкой на инсайдеров сообщило, что актеры Шайа ЛаБаф и Миа Гот расстались. Собеседник таблоида заявил, что артисты разошлись почти год назад, однако скрывали это от публики. Неизвестно, подали ли голливудские звезды на развод.
Другой инсайдер рассказал, что после расставания Шайа ЛаБаф переехал в Новый Орлеан, чтобы быть ближе к членам своей семьи. При этом знаменитости пока не подтверждали слухи о разрыве.