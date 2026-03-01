Гвинет Пэлтроу представила авторские игральные кости для взрослых

Гвинет Пэлтроу, основательница велнес-империи Goop, продолжает удивлять публику необычными новинками. Очередным пополнением ассортимента бренда стал набор из трех серебряных игральных костей, созданный специально для пар.
Каждый из трех кубиков в наборе имеет свою уникальную гравировку: на одной обозначены части тела, на другой — способы взаимодействия, а на третьей — вспомогательные девайсы. Стоимость товара составляет 780 долларов.
«Эти изящные серебряные игральные кости — простой способ преобразить романтический вечер. Бросьте все три кости вместе и разыграйте предложенный сценарий», — гласит описание товара.
