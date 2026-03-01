В России вступил в силу закон о защите традиционных ценностей в кино

В свою очередь ее коллега по комитету Дмитрий Певцов усомнился, что закон о запрете выдачи прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим духовно-нравственные ценности, будет работать. «Я действительно сомневаюсь в его работе, поскольку я не понимаю, кто будет выполнять то, что заложено в этом законе. Кто эти организации, какие структуры, какие подразделения будут заниматься исполнением этого закона? Каким образом? Вот это я пока понять не могу», — ранее сказал Певцов ТАСС.