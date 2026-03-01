Ричмонд
Актер Чурсин объяснил популярность детективов

Артист считает, что у зрителей есть потребность в эмоциональной разрядке на фоне напряженной реальности
Кадр из сериала «Черное солнце» (2 сезон)
Кадр из сериала «Черное солнце» (2 сезон)

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Актер театра и кино Юрий Чурсин считает, что востребованность детективного жанра у зрителей связана с потребностью в эмоциональной разрядке на фоне напряженной реальности. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Жизнь сейчас непростая. Возможно, в этом есть какой-то гомеопатический эффект, лучше пережить стресс на экране и выйти в реальность с ощущением, что не все так плохо», — отметил Чурсин.

По его словам, детектив как жанр позволяет быстро вовлечь зрителя в историю за счет экстремального события — убийства, похищения или кражи, что сразу вызывает эмоциональную реакцию. «Прелесть всех подобных историй в том, что они закончатся, зачастую условным хэппи-эндом, и зритель это знает», — отметил актер.

Чурсин подчеркнул, что рассказать камерную человеческую историю зачастую сложнее, чем построить повествование вокруг острого конфликта. «Рассказать человеческую историю сложнее, нужно ввести зрителя в ситуацию, чтобы он поверил героям», — заключил он.

Ранее Юрий Чурсин назвал число подписчиков недопустимым критерием кастинга.