Актер Чурсин объяснил популярность детективов

По его словам, детектив как жанр позволяет быстро вовлечь зрителя в историю за счет экстремального события — убийства, похищения или кражи, что сразу вызывает эмоциональную реакцию. «Прелесть всех подобных историй в том, что они закончатся, зачастую условным хэппи-эндом, и зритель это знает», — отметил актер.