Актер Чурсин объяснил популярность детективов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Актер театра и кино Юрий Чурсин считает, что востребованность детективного жанра у зрителей связана с потребностью в эмоциональной разрядке на фоне напряженной реальности. Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Жизнь сейчас непростая. Возможно, в этом есть какой-то гомеопатический эффект, лучше пережить стресс на экране и выйти в реальность с ощущением, что не все так плохо», — отметил Чурсин.
По его словам, детектив как жанр позволяет быстро вовлечь зрителя в историю за счет экстремального события — убийства, похищения или кражи, что сразу вызывает эмоциональную реакцию. «Прелесть всех подобных историй в том, что они закончатся, зачастую условным хэппи-эндом, и зритель это знает», — отметил актер.
Чурсин подчеркнул, что рассказать камерную человеческую историю зачастую сложнее, чем построить повествование вокруг острого конфликта. «Рассказать человеческую историю сложнее, нужно ввести зрителя в ситуацию, чтобы он поверил героям», — заключил он.
