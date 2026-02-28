Суд взыскал с актрисы Ольги Будиной долг за капремонт и коммуналку

Ольга Будина — российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, лауреат Государственной премии России (2001). Родилась в 1975 году в Москве. Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Идиот», «Граница. Таежный роман», «Радости и печали маленького лорда», «Дневник его жены», «Жена Сталина», «Эйнштейн. Теория любви», «Баязет» и других.