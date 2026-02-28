Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Суд взыскал с актрисы Ольги Будиной долг за капремонт и коммуналку

Сама Будина пока никак не комментировала ситуацию
Ольга Будина
Ольга Будина

Столичный Фонд капитального ремонта выиграл суд у актрисы Ольги Будиной. Артистку обязали погасить долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — указано в документах.

Размер накопившейся задолженности в материалах не уточняется. Решение суда уже вступило в силу, а значит, фонд может приступить к принудительному взысканию средств. Сама Будина пока никак не комментировала ситуацию

Ольга Будина — российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, лауреат Государственной премии России (2001). Родилась в 1975 году в Москве. Снималась в таких фильмах и сериалах, как «Идиот», «Граница. Таежный роман», «Радости и печали маленького лорда», «Дневник его жены», «Жена Сталина», «Эйнштейн. Теория любви», «Баязет» и других.

Ранее в Госдуме раскрыли, с кого могут взыскать долги за ЖКУ. По словам депутата, платить обязаны все, кто зарегистрирован в квартире.