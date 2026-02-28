Юлия Снигирь пожаловалась на потоп в квартире из-за крыши

Актриса Юлия Снигирь пожаловалась на потоп в квартире из-за неубранного снега. Об этом она сообщила подписчикам в соцсетях.
Снигирь показала, как надулся потолок в гостиной и как с него капает вода в ведра. Актриса живет в старом фонде в центре Москвы.
«Мое лицо, когда квартиру заливает водой, потому что пробили крышу и четвертый день не хотят чинить. Меня спрашивают, пью ли я магний. Конечно! А еще не включаю свет — нельзя. Четвертый день», — написала Снигирь.
Актриса в 2019 году вышла замуж за своего коллегу Евгения Цыганова. У супругов есть общий девятилетний сын Федор. До романа с артистом звезда была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака.