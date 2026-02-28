Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Снигирь пожаловалась на потоп в квартире из-за крыши

Актриса иронично сообщила, что пьет магний
Юлия Снигирь на премьере киноальмонаха «Живые мемории. Отцы и дети», фото: пресс-служба
Юлия Снигирь на премьере киноальмонаха «Живые мемории. Отцы и дети», фото: пресс-служба

Актриса Юлия Снигирь пожаловалась на потоп в квартире из-за неубранного снега. Об этом она сообщила подписчикам в соцсетях.

Снигирь показала, как надулся потолок в гостиной и как с него капает вода в ведра. Актриса живет в старом фонде в центре Москвы.

«Мое лицо, когда квартиру заливает водой, потому что пробили крышу и четвертый день не хотят чинить. Меня спрашивают, пью ли я магний. Конечно! А еще не включаю свет — нельзя. Четвертый день», — написала Снигирь.

Актриса в 2019 году вышла замуж за своего коллегу Евгения Цыганова. У супругов есть общий девятилетний сын Федор. До романа с артистом звезда была замужем за Алексеем Снигирем, с которым развелась после восьми лет брака. 