Катерина Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с юбилеем

Она подчеркнула, что Харламов сочетает в себе контрасты: громкий на сцене, тихий в важных моментах, с иронией к миру и с особой серьезностью к близким. По словам актрисы, он умеет одновременно разряжать атмосферу одной фразой и создавать ощущение спокойствия, в котором хочется оставаться навсегда.