Катерина Ковальчук трогательно поздравила Гарика Харламова с юбилеем

Жена комика и актера Гарика Харламова, Катерина Ковальчук, трогательно поздравила мужа с 45-летием. В своем блоге она опубликовала текст, наполненный любовью и восхищением.
«45 лет, и каждый из них делает мир ярче твоими шутками, смехом и теплом», — написала Ковальчук.
Она подчеркнула, что Харламов сочетает в себе контрасты: громкий на сцене, тихий в важных моментах, с иронией к миру и с особой серьезностью к близким. По словам актрисы, он умеет одновременно разряжать атмосферу одной фразой и создавать ощущение спокойствия, в котором хочется оставаться навсегда.
Звезда Comedy Club получил в подарок от жены признание и слова поддержки: «Пусть жизнь продолжает аплодировать тебе стоя. А я буду рядом — смеяться над твоими шутками первой и любить тебя еще громче, чем любой зал».
Ранее Гарик Харламов опубликовал редкое фото с женой в день ее рождения.