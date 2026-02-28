Ричмонд
59-летняя Рената Литвинова в платье с перьями посетила показ в Милане

Актриса посетила показ в Милане на фоне слухов о возвращении в Россию

Актриса Рената Литвинова посетила показ бренда Gucci в Милане. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Рената Литвинова
Рената ЛитвиноваИсточник: Соцсети

59-летняя Литвинова позировала в сиреневом платье с перьями и бежевом мини-платье. Образ дополнили массивные серьги с бриллиантами. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж с матовой розовой помадой.

У актрисы есть 24-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года.

По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

Ранее Рената Литвинова в оренбургском платке снялась на фоне московских сугробов. 