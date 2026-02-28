Ричмонд
63-летняя Деми Мур в новом имидже вышла в свет

Деми Мур в кожаных брюках и лонгсливе появилась на публике

Актриса Деми Мур посетила показ Gucci в Милане. Об этом сообщает Page Six.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Legion-Media

63-летняя Мур позировала в кожаных брюках и лонгсливе на молнии. Образ дополнили туфли с острым мысом, сумка и очки. Звезда отстригла длинные волосы до каре. Актрисе сделали мокрую укладку и макияж. В руках она держала домашнего питомца.

Деми Мур
Деми МурИсточник: Reuters

9 января Деми Мур стала гостьей церемонии вручения премии Women’s Wear Daily’s, которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье, украшенном стразами. Артистка добавила к образу колье, серьги, клатч и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с румянами, розовыми тенями и помадой.

До этого Деми Мур стала героиней выпуска журнала Glamour. На обложке голливудская актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе.

Ранее Деми Мур снялась в платье-комбинации без белья.