63-летняя Деми Мур в новом имидже вышла в свет

Актриса Деми Мур посетила показ Gucci в Милане. Об этом сообщает Page Six.
63-летняя Мур позировала в кожаных брюках и лонгсливе на молнии. Образ дополнили туфли с острым мысом, сумка и очки. Звезда отстригла длинные волосы до каре. Актрисе сделали мокрую укладку и макияж. В руках она держала домашнего питомца.
9 января Деми Мур стала гостьей церемонии вручения премии Women’s Wear Daily’s, которая прошла в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье, украшенном стразами. Артистка добавила к образу колье, серьги, клатч и кольцо. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с румянами, розовыми тенями и помадой.
До этого Деми Мур стала героиней выпуска журнала Glamour. На обложке голливудская актриса предстала в черном каркасном платье, под которое надела белье. Артистка добавила к образу массивные серьги с бриллиантами и туфли на высокой платформе.
Ранее Деми Мур снялась в платье-комбинации без белья.