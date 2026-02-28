Ричмонд
Звезда «Постучись в мою дверь» снялась в облегающем платье с разрезом на груди

Ханде Эрчел предстала в элегантном наряде

Звезда «Постучись в мою дверь», актриса Ханде Эрчел, снялась в платье с разрезом на груди. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ханде Эрчел, фото: соцсети
Ханде Эрчел, фото: соцсети

Эрчел позировала в черном облегающем платье с разрезом на груди. Образ дополнили часы и золотые украшения. Волосы актриса выпрямила и сделала вечерний макияж. Съемку она устроила в ванной отеля в Милане.

В августе появились новости о расставании Ханде Эрчел и Хакана Сабанджи. Актриса долгое время не публиковала кадры в соцсетях. Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находятся под пристальным вниманием поклонников.

В марте 2022 года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином, с которым она сыграла пару в сериале «Постучись в мою дверь». Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.