Дочь расплакалась у гроба звезды «А зори здесь тихие»: «Ты борец по жизни»

В Москве в Большом церемониальном зале ЦКБ прошло прощание с актрисой Ириной Шевчук. Как пишет News.ru, на мероприятии ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук не смогла сдержать слез. У гроба она поблагодарила мать за уроки жизни.
«Я буду помнить тебя и любить всю свою жизнь. И ты, правда, борец до последнего, ты борец не только в киноролях, ты борец по жизни, даже когда ты болела», — сказала Александра в слезах.
На церемонии прощания также присутствовали актеры Александр Суворов и Николай Денисов. Могила Шевчук расположится на Троекуровском кладбище.
Ирина Шевчук наиболее известна по роли Риты Осяниной в кинокартине «А зори здесь тихие». Всего в фильмографии актрисы более 50 работ.
В последние три года Ирина Шевчук боролась с лимфомой головного мозга — агрессивной формой онкологического заболевания, поражающего лимфатическую систему. О ее кончине стало известно 24 февраля.