Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Борис Щербаков рассказал о состоянии после тяжелой операции

Актер рассказал о восстановлении после перелома шейки бедра
Борис Щербаков
Борис ЩербаковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Народный артист России, актер и телеведущий Борис Щербаков рассказал РИА Новости, как чувствует себя спустя год после тяжелой операции из-за перелома шейки бедра.

«Все хорошо, все замечательно. Восстановление удалось, конечно. Играю спектакли, репетирую», — сообщил актер.

В 2025 году Щербаков попал в больницу после неудачного падения. Его госпитализировали с переломом шейки бедра. Актеру пришлось пережить операцию по замене тазобедренного сустава на эндопротез.

Щербаков наиболее известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Гостья из будущего», «Красная королева», «Убойная сила» и других.