Борис Щербаков рассказал о состоянии после тяжелой операции

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Народный артист России, актер и телеведущий Борис Щербаков рассказал РИА Новости, как чувствует себя спустя год после тяжелой операции из-за перелома шейки бедра.
«Все хорошо, все замечательно. Восстановление удалось, конечно. Играю спектакли, репетирую», — сообщил актер.
В 2025 году Щербаков попал в больницу после неудачного падения. Его госпитализировали с переломом шейки бедра. Актеру пришлось пережить операцию по замене тазобедренного сустава на эндопротез.
Щербаков наиболее известен своими ролями в таких кинокартинах, как «Гостья из будущего», «Красная королева», «Убойная сила» и других.