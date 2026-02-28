Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ушел из жизни известный писатель-фантаст Дэн Симмонс

Дэн Симмонс известен многим по научно-фантастической саге «Песни Гипериона»
Дэн Симмонс
Дэн Симмонс

Известный американский писатель-фантаст Дэн Симмонс 21 февраля ушел из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Degnity Memorial.

Симмонс умер в Лонгмонте, штат Колорадо, а причиной смерти стал инсульт. В последний день рядом с ним находились его жена Карен и дочь Джейн.

Дэн Симмонс известен многим по научно-фантастической саге «Песни Гипериона», циклу «Троя» и мистическому роману «Террор».

За свою жизнь писатель стал обладателем 25 международных и национальных премий. Произведения Симмонса изданы в 27 странах.