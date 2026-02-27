Ирина Шейк появилась на музыкальном фестивале в Сан-Ремо в эффектном наряде

В Италии состоялся 76-й песенный конкурс Sanremo Music Festival. Это мероприятие считается одним из самых главных музыкальных событий, на ковровую дорожку приглашаются не только местные артисты, но и международные звезды. Так, в этом году почетной гостьей и ведущей фестиваля стала Ирина Шейк, которая оказалась в центре всеобщего внимания.