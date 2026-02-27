Ричмонд
Ирина Шейк появилась на музыкальном фестивале в Сан-Ремо в эффектном наряде

Супермодель стала почетной гостьей и ведущей мероприятия

В Италии состоялся 76-й песенный конкурс Sanremo Music Festival. Это мероприятие считается одним из самых главных музыкальных событий, на ковровую дорожку приглашаются не только местные артисты, но и международные звезды. Так, в этом году почетной гостьей и ведущей фестиваля стала Ирина Шейк, которая оказалась в центре всеобщего внимания.

Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Legion-Media

40-летняя модель продемонстрировала потрясающую фигуру в белом мини-платье с открытыми плечами и кружевной отделкой. Ирина также визуально увеличила свой рост с помощью белых туфель на каблуках и дополнила образ золотым ожерельем. Шейк распустила темные волнистые волосы, откинув их за плечи и подчеркнула свою естественную красоту легким макияжем.

Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Legion-Media

На сцену супермодель вышла не менее эффектно — в роскошном платье с глубоким декольте.

Ирина Шейк
Ирина ШейкИсточник: Legion-Media

Ранее Ирина Шейк в кожаном мини-платье вышла в свет.