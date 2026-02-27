Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Американская история любви» Пол Энтони Келли впервые стал отцом

Жена актера родила ему первенца
Пол Энтони Келли
Пол Энтони КеллиИсточник: Legion-Media

Исполнитель роли Джона Кеннеди-младшего в новом сериале Райана Мерфи подтвердил пополнение в семье. В эфире «Шоу Келли Кларксон» Пол Энтони Келли признался, что в январе у него родился первенец. Пол и имя ребенка актер пока держит в секрете.

«Ты только что стал отцом! Поздравляю!» — не скрывала восторга Келли Кларксон. Пол поблагодарил ведущую за добрые слова. Отвечая на вопрос о тяготах родительства, он с юмором заметил, что его нынешнее состояние можно назвать «небольшой усталостью».

«Немного, да. Хотя я, конечно, преуменьшил», — заявил Келли.

По сообщениям инсайдеров, малыш появился на свет еще в январе, однако родители решили насладиться первыми неделями с малышом в узком семейном кругу, прежде чем делиться новостью с общественностью.