Звезда сериала «Американская история любви» Пол Энтони Келли впервые стал отцом

Исполнитель роли Джона Кеннеди-младшего в новом сериале Райана Мерфи подтвердил пополнение в семье. В эфире «Шоу Келли Кларксон» Пол Энтони Келли признался, что в январе у него родился первенец. Пол и имя ребенка актер пока держит в секрете.
«Ты только что стал отцом! Поздравляю!» — не скрывала восторга Келли Кларксон. Пол поблагодарил ведущую за добрые слова. Отвечая на вопрос о тяготах родительства, он с юмором заметил, что его нынешнее состояние можно назвать «небольшой усталостью».
«Немного, да. Хотя я, конечно, преуменьшил», — заявил Келли.
По сообщениям инсайдеров, малыш появился на свет еще в январе, однако родители решили насладиться первыми неделями с малышом в узком семейном кругу, прежде чем делиться новостью с общественностью.