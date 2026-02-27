Раскрыто, кто еще претендовал на роль в фильме Джастина Бальдони кроме Блейк Лайвли

Джастин Бальдони раскрыл новые закулисные подробности работы над драмой «Все закончится на нас». Согласно эксклюзивным аудиозаписям, оказавшимся в распоряжении издания Daily Mail, процесс кастинга на главную роль Лили Блум сопровождался серьезным противостоянием внутри команды.
Стало известно, что продюсерский состав настаивал на кандидатуре Эбигейл Коуэн, звезды сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Продюсеры видели в ней идеальное попадание в книжный образ, который создала Колин Гувер. Однако Бальдони категорически отверг этот вариант.
Джастин лично убеждал команду, что Блейк Лайвли — единственная «идеальная кандидатура» для этого фильма.
«Это не из тех обычных историй, где молоденькая героиня», — сказал тогда он.
