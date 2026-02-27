49-летняя Екатерина Гусева показала, как выглядит без макияжа

Актриса Екатерина Гусева показала, как выглядит без макияжа. 49-летняя звезда снялась во время катания на лыжах по лесу. Она сделала селфи, которое позже опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Утром лыжня, а вечером любимая работа», — отметила артистка мюзиклов.
Исполнительница признавалась, что в повседневной жизни редко наносит макияж, чтобы дать возможность коже отдохнуть и восстановиться. Знаменитость также неоднократно опровергала слухи о пластике. Гусева подчеркивала, что негативно относится к такого рода операциям. Актриса ходит к косметологу, но о более серьезных вмешательствах даже не задумывается.
