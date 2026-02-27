Ричмонд
49-летняя Екатерина Гусева показала, как выглядит без макияжа

Актриса опубликовала свое фото без макияжа

Актриса Екатерина Гусева показала, как выглядит без макияжа. 49-летняя звезда снялась во время катания на лыжах по лесу. Она сделала селфи, которое позже опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Гусева / фото: соцсети
Екатерина Гусева / фото: соцсети

«Утром лыжня, а вечером любимая работа», — отметила артистка мюзиклов.

Исполнительница признавалась, что в повседневной жизни редко наносит макияж, чтобы дать возможность коже отдохнуть и восстановиться. Знаменитость также неоднократно опровергала слухи о пластике. Гусева подчеркивала, что негативно относится к такого рода операциям. Актриса ходит к косметологу, но о более серьезных вмешательствах даже не задумывается.

Ранее звезда «Бригады» раскрыла главный секрет счастья.