49-летняя Екатерина Гусева показала, как выглядит без макияжа

Актриса Екатерина Гусева показала, как выглядит без макияжа. 49-летняя звезда снялась во время катания на лыжах по лесу. Она сделала селфи, которое позже опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).