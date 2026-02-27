Жена звезды «Универа» Арарата Кещяна показала их трех дочерей

«Скажи это своей дочке… Ты справишься, даже если сейчас кажется, что мир рухнул. Я люблю тебя не за пятерки, не за достижения, не за то, как ты выглядишь, а просто за то, что ты есть. Ты имеешь право ошибаться, падать, злиться, плакать, не знать, как дальше. Ты не обязана быть удобной, тихой, хорошей для всех. Если тебе больно — я рядом. Если ты хочешь молчать — я просто посижу с тобой. Эти слова поддержат ее и в 20, и в 30, и в 40 лет, когда будет сложно», — посоветовала блогер.