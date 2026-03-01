Ричмонд
Кинотерапия с хохочущим Цыгановым: каким получился «Человек, который смеется»

Рассказываем, почему комедия Владимира Котта о кино и бандитах не так проста, как кажется на первый взгляд
Анна Гоголь
Автор Кино Mail

О чем фильм «Человек, который смеется»

Звезда боевиков Дмитрий сохраняет невозмутимое выражение лица в любой ситуации — когда поджигает человека в кадре, договаривается о роли русского бандита в голливудском фильме или берет на съемки 14-летнего сына по настоятельной просьбе экс-супруги.

Суровая брутальность Дмитрия пришлась по душе бывшему криминальному авторитету, а ныне неприлично богатому и влиятельному бизнесмену Сергею Ивановичу: он предлагает актеру главную роль в фильме про 90-е и отказа не принимает.

Затолкав баснословный гонорар в гостиничный матрас, Дмитрий и его директор Виталий отправляются на съемки, в разгар которых происходит ЧП: один из реквизиторских дробовиков стреляет актеру в зад, после чего любая фраза или эмоция начинают вызывать в нем приступы неконтролируемого смеха. Кинообраз хладнокровного киллера, вершащего кровавую месть, оказывается под угрозой.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Человек, который смеется»
Кадр из фильма «Человек, который смеется»

На первый взгляд, «Человек, который смеется» — простое, наивное, еще более эскапистское, чем все киносказки, кино о том, что смех — лучшее лекарство. Однако эта добродушная и человечная синефильская комедия — со случайными и не очень отсылками к «Крестному отцу», «Гладиатору», «Джокеру» и Тарковскому — при ближайшем рассмотрении оказывается глубже.

Через сюжет о киношниках, снимающих брутальную драму «Кровавая месть», с ее желтушным цветокором, перестрелками в трамваях и драками на крышах поездов, «Человек» беззлобно смеется над бесконечными фильмами о 90-х и обращает бандитский пафос в бородатый анекдот. А по-настоящему заразительный смех главного героя вдребезги разбивает мем «карта эмоций Евгения Цыганова», доказывая, что «самому безэмоциональному актеру российского кино» стоит почаще наведываться в комедии.

Кадр из фильма «Человек, который смеется»
Кадр из фильма «Человек, который смеется»

Вместе с растерянным Дмитрием, не способным сдержать улыбку на похоронах, создатели фильма сквозь стиснутые зубы говорят о разрушительном эффекте токсичной маскулинности, о провинциальных городах, где с 90-х мало что изменилось, о неполных семьях, в которых дети оказываются мудрее своих отцов (в этом контексте первая совместная работа Евгения Цыганова и его сына Андрея смотрится особенно трогательно), и о необходимости психотерапии, которая возможна не только в кабинете «мозгоправа».

Подобно тому, как Сергей Иванович — герой Сергея Гармаша — лечит травмы прошлого фильмом о своей молодости, режиссер Владимир Котт с помощью «Человека, который смеется» разбирается с внутренними противоречиями. Если в 2021 году в картине «Конец фильма» Котт устами главного героя — режиссера в творческом кризисе — кричал «я хочу снимать нормальное кино», в новом фильме он принимает себя как автора легких комедий и твердо решает — хватит уже про насилие, надо снимать фильмы о любви. Ведь русские — не бандиты, а обычные люди, которые могут любить, смеяться, петь и танцевать.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Человек, который смеется»
Кадр из фильма «Человек, который смеется»

Согласно расхожему кинематографическому штампу, любой фильм, тем более комедия, не может обойтись без романтической линии, а следовательно, без женских персонажей, и вот с ними в «Человеке, который смеется» большие проблемы.

Появление Ирины Пеговой могло бы сработать как классная отсылка к «Прогулке», если бы у актрисы было чуть больше экранного времени, чтобы выйти за рамки пошлого образа склочной и меркантильной бывшей жены главного героя.

Кадр из фильма «Человек, который смеется»
Кадр из фильма «Человек, который смеется»

Еще более необязательным и схематичным получился персонаж Анастасии Красовской — стереотипно избалованная дочка Сергея Ивановича, которая гоняет по тесным провинциальным улочкам на красном кабриолете и скачет как безумная в ультракоротком платье под «женский рок». Цитирование «Слова пацана» в соседнем кадре и вовсе звучит издевательски — как будто зрителю необходимо напомнить, где он раньше видел эту длинноногую красотку.