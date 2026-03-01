Кинотерапия с хохочущим Цыгановым: каким получился «Человек, который смеется»

Подобно тому, как Сергей Иванович — герой Сергея Гармаша — лечит травмы прошлого фильмом о своей молодости, режиссер Владимир Котт с помощью «Человека, который смеется» разбирается с внутренними противоречиями. Если в 2021 году в картине «Конец фильма» Котт устами главного героя — режиссера в творческом кризисе — кричал «я хочу снимать нормальное кино», в новом фильме он принимает себя как автора легких комедий и твердо решает — хватит уже про насилие, надо снимать фильмы о любви. Ведь русские — не бандиты, а обычные люди, которые могут любить, смеяться, петь и танцевать.