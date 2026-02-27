Цифровая премьера «Чебурашки 2» состоится 7 марта в онлайн-кинотеатре Start

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Цифровая премьера «Чебурашки 2», ставшего рекордсменом российского проката и собравшего более 6 млрд рублей за 52 дня проката, состоится 7 марта эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Start. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе платформы.
«Цифровой релиз семейного блокбастера “Чебурашка 2”, фильма-рекордсмена, заработавшего в прокате на сегодняшний день свыше 6 млрд рублей, состоится 7 марта эксклюзивно только в онлайн-кинотеатре Start», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в преддверии цифрового релиза обладатели подписки Start уже могут посмотреть документальный проект о создании картины — фильм о фильме «Чебурашка 2. Свет, камера, апельсин!». В нем раскрываются подробности работы над продолжением франшизы и рассказывается о процессе съемок.
«Чебурашка 2» вышел в прокат 1 января. Кинокартина снята режиссером Дмитрием Дьяченко и создана студией Yellow, Black and White совместно с онлайн-кинотеатром Start и телеканалом «Россия» при участии киностудии «Союзмультфильм», а также при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором выступила кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»).
Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обогнав комедию Клима Шипенко «Холоп» (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар» (2009). Главные роли во второй части франшизы исполнили Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Артем Быстров, Дмитрий Лысенков, Ева Смирнова и другие артисты.